В Израиле заявили о сохранении военного контроля над территорией к западу от Иордана

В программе премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху отмечается, что также установят "южный заслон" на границе Газы с Египтом, чтобы не допустить повторного усиления террористических группировок в анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Израиль намерен сохранить контроль в военной сфере над всей областью к западу от реки Иордан, включая сухопутное, морское и воздушное пространство палестинских территорий в секторе Газа и на Западном берегу. Об этом говорится в представленной на рассмотрение израильского кабмина премьер-министром Биньямином Нетаньяху программе на "день после" разгрома радикального движения ХАМАС. Текст документа распространила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил на обсуждение и утверждение военно-политического кабинета предложение по "дню после" [устранения радикального движения] ХАМАС. Документ был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме", - говорится в сообщении.

В тексте предложения Нетаньяху отмечается, что "Израиль сохранит военный контроль над всей территорией к западу от Иордана, включая Газу и сухопутное, морское воздушное пространство по всему спектру, для недопущения активности террористических групп в Иудее, Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и секторе Газа и угроз Израилю с этих территорий". "В ближайшей перспективе непреложным условием для перехода к послевоенному урегулированию является продолжение Армией обороны Израиля войны [в секторе Газа] до достижения ее целей - уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры ХАМАС и "Исламского джихада", возвращение похищенных и предотвращение угрозы, исходящей из сектора Газа, на длительный срок", - отмечается в документе.

Программа Нетаньяху предполагает, что "в сфере безопасности Израиль сохранит оперативную свободу действий по всему сектору Газа на неограниченный срок с целью предотвращения возобновления террора и ликвидации угроз из Газы", а "зона безопасности у границ [сектора Газа] и Израиля сохранится до тех пор, пока в ней будет необходимость". Кроме того, "Израиль установит "южный заслон" на границе Газы с Египтом с целью недопущения повторного усиления террористических группировок в секторе Газа", который "будет обеспечен, насколько это возможно, в сотрудничестве с Египтом и США", говорится в предложенной премьером программе.

Гражданская сфера

"В гражданской сфере по мере возможности гражданское управление и ответственность за поддержание общественного порядка в секторе Газа будут базироваться на местных силах, имеющих административный опыт. Эти местные силы не должны быть связаны с государствами или организациями, поддерживающими террор, и не должны получать от них зарплату", - говорится в предложении главы кабмина. "Будет проведена полная демилитаризация сектора Газа, за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка, а ответственность за реализацию этой задачи и контроль за ее исполнением в обозримом будущем передается Израилю. Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в секторе Газа, по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории", - говорится в выдвинутом Нетаньяху документе.

"Израиль будет добиваться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого были замешаны в резне 7 октября, в школах которого готовили к террору и уничтожению Израиля", - указывается в программе. "Израиль будет работать над прекращением работы БАПОР в секторе Газа и дальнейшей заменой его другими международными гуманитарными организациями", - отмечается в документе.

"Восстановление сектора Газа станет возможным после демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Восстановление будет осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля", - говорится в программе.

Долгосрочная перспектива

"В долгосрочной перспективе Израиль категорически отвергает международный диктат в вопросе постоянного урегулирования с палестинцами. Такое урегулирование будет осуществляться только и исключительно в ходе прямых переговоров между сторонами без предварительных условий. Израиль продолжит противиться одностороннему признанию палестинского государства. Такое признание после резни 7 октября станет огромной наградой за террор и закроет путь любому мирному урегулированию в будущем", - повторяются в программе Нетаньяху положения утвержденной Кнессетом (парламентом) ранее на этой неделе "декларативной резолюции" израильского кабмина по Газе.