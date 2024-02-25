В Белоруссии впервые в единый день голосования изберут парламент и местные советы

Выборы в республике проведут по мажоритарной системе

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Выборы депутатов нижней палаты парламента и советов различного уровня впервые пройдут в Белоруссии в формате единого дня голосования. Он будет проводиться в соответствии с обновленной конституцией, принятой на республиканском референдуме в феврале 2022 года.

Изменения в избирательный процесс были сделаны с целью сократить избирательный цикл, в рамках которого ранее в стране в четырехлетний период проводилось несколько электоральных кампаний. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко также указывал на необходимость обеспечения "избирательной стабильности", так как выборная активность создает предпосылки для раскачивания ситуации в стране. Кроме того, проведение выборов в формате единого дня голосования позволяет существенно сэкономить средства, выделяемые на избирательную кампанию.

В ходе голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижняя палата) Национального собрания (парламент) и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человека.

Предвыборная агитация проводилась с 31 января по 24 февраля. Явка на досрочное голосование в период с 20 по 24 февраля составила 41,71%, что превысило показатель парламентских выборов 2019 года, когда на избирательные участки до основного дня волеизъявления пришли 35,77% избирателей.

Избирательным правом в Белоруссии обладают более 6,9 млн человек, избираться в советы и голосовать на местных выборах, помимо граждан республики, могут более 95 тыс. постоянно проживающих в стране россиян, 15 из которых баллотируются в районные советы, 6 - в сельские. Голосование пройдет на 5 411 участках, которые будут открыты с 08:00 до 20:00. В связи с тем, что обновленный Избирательный кодекс республики не предполагает проведение выборов за рубежом, живущие вне страны белорусы смогут отдать свой голос на специальном участке, открытом в одной из минских гимназий.

Кандидаты в депутаты

Выборы в Белоруссии проводятся по мажоритарной системе - все депутаты будут избираться по одномандатным округам, порог явки не предусмотрен. Кандидатов в депутаты парламента и местных советов могут выдвигать граждане путем сбора подписей, трудовые коллективы и общественные объединения, а также политические партии. При этом допускается выдвижение кандидата как от одного, так и от двух и трех субъектов одновременно. Среди трех субъектов наибольшее число кандидатов в депутаты парламента было выдвинуто от действующих в стране четырех политических партий. Больше всего кандидатов выдвинула крупнейшая Белорусская партия "Белая Русь" (70), на втором месте - Либерально-демократическая партия (36), на третьем - Коммунистическая партия (30), замыкает список Республиканская партия труда и справедливости (22). К какой-либо партии в общей сложности принадлежат 76,6% кандидатов в депутаты парламента.

Среди кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии есть представители законодательных, исполнительных и судебных органов власти, активисты общественных организаций и объединений, работники культуры и образования, спортсмены, руководители и сотрудники предприятий и организаций различных форм собственности. В числе претендентов на депутатские кресла - глава Администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда и генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов. Бороться за депутатские мандаты будут и депутаты Палаты представителей текущего созыва, и члены верхней палаты белорусского парламента - Совета Республики. Среди них - лидер партии "Белая Русь" Олег Романов.

Согласно закону о статусе депутата Палаты представителей, депутаты нижней палаты осуществляют свои полномочия в парламенте на профессиональной основе. В случае несогласия депутата в течение трех месяцев перейти на профессиональную работу в Палату представителей его полномочия прекращаются досрочно.

Международные наблюдатели

Наблюдение за электоральной кампанией в Белоруссии осуществляют более 45,5 тыс. национальных и почти три сотни международных наблюдателей, в том числе представляющие все страны СНГ, за исключением Молдавии и Украины, Шанхайскую организацию сотрудничества, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, центральные избирательные органы части стран, в том числе России. В качестве международных наблюдателей, не представляющих какие-либо организации и выступающих как независимые эксперты, аккредитованы 23 человека. Это политики, депутаты, общественные деятели из Болгарии, Германии, Ирана, Испании, Италии, Ливана, Литвы, Польши, Сербии, Франции, Швеции, Швейцарии.

В начале января Минск заявил о том, что воздержится от приглашения на парламентские выборы миссии ОБСЕ из-за ее необъективности и предвзятости, а также введения Западом санкций в отношении членов ЦИК Белоруссии и депутатов парламента республики.

В преддверии выборов в Белоруссии были усилены меры безопасности, все силовые структуры были переведены на усиленный вариант несения службы, на участках для голосования, которые были оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками, организована круглосуточная охрана. Ранее власти неоднократно заявляли о том, что деструктивные силы намерены расшатать ситуацию в стране в преддверии кампаний по выборам депутатов всех уровней в 2024 году и президента в 2025 году. При этом в силовых структурах республики подчеркивали, что готовы обеспечить порядок на выборах.