24 февраля, 21:38
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Поддержка Киева, сколько потребуется, и усиление санкций против России. Заявления G7

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Совещание лидеров стран Группы семи (G7) под председательством Италии прошло в субботу в формате видеоконференции, в нем приняли участие прибывшие в Киев премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит был посвящен Украине и приурочен ко второй годовщине начала спецоперации. Основной очный саммит "семерки" пройдет в июне в южной итальянской области Апулия.

ТАСС собрал основное из совместного заявления участников объединения.

Поддержка Украины

  • Группа семи и далее будет наращивать поддержку Украины в области безопасности, страны-участницы намерены увеличить производство и возможности снабжения Киева.
  • Лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева "столько, сколько потребуется".
  • Участники саммита считают, что Украина может экспортировать все зерно урожая 2023 года через коридор в Черном море, страны объединения продолжат помогать Киеву "экспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию в наиболее уязвимые страны".

Экономическое давление на РФ

  • Страны "семерки" намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи других энергоресурсов. "Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлургии", - подчеркнули лидеры.
  • Российские активы на Западе останутся замороженными до тех пор, пока "Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине".
  • Участники объединения хотят принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов, поручат правительствам своих стран выработать меры по реализации этой идеи.

Санкции против других стран

  • Лидеры стран "семерки" заявили, что будут противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля, введенные против России.
  • Участники G7 предупредили, что введут санкции против тех, кто "занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти".
  • Группа семи намерена ввести дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые "помогают РФ приобретать оружие или материалы для производства оружия".
  • Аналогичные меры могут быть приняты против стран и компаний, которые поддерживают Москву в конфликте на Украине.

Политический вопрос

  • Лидеры стран G7 заявили, что никогда не признают ни прошедшие, ни будущие выборы в Донбассе и Новороссии, как и их результаты.
  • Группы семи пообещала продолжать вводить санкции против России за смерть Алексея Навального.
  • Лидеры вновь повторили призывы к освобождению "всех несправедливо задержанных заключенных" и прекращению "преследования политической оппозиции" в РФ.
 
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