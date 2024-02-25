Поддержка Киева, сколько потребуется, и усиление санкций против России. Заявления G7

Совещание лидеров стран Группы семи (G7) под председательством Италии прошло в субботу в формате видеоконференции, в нем приняли участие прибывшие в Киев премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит был посвящен Украине и приурочен ко второй годовщине начала спецоперации. Основной очный саммит "семерки" пройдет в июне в южной итальянской области Апулия.

ТАСС собрал основное из совместного заявления участников объединения.

Поддержка Украины

Группа семи и далее будет наращивать поддержку Украины в области безопасности, страны-участницы намерены увеличить производство и возможности снабжения Киева.

Лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева "столько, сколько потребуется".

Участники саммита считают, что Украина может экспортировать все зерно урожая 2023 года через коридор в Черном море, страны объединения продолжат помогать Киеву "экспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию в наиболее уязвимые страны".

Экономическое давление на РФ

Страны "семерки" намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи других энергоресурсов. "Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлургии", - подчеркнули лидеры.

Российские активы на Западе останутся замороженными до тех пор, пока "Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине".

Участники объединения хотят принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов, поручат правительствам своих стран выработать меры по реализации этой идеи.

Санкции против других стран

Лидеры стран "семерки" заявили, что будут противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля, введенные против России.

Участники G7 предупредили, что введут санкции против тех, кто "занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти".

Группа семи намерена ввести дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые "помогают РФ приобретать оружие или материалы для производства оружия".

Аналогичные меры могут быть приняты против стран и компаний, которые поддерживают Москву в конфликте на Украине.

Политический вопрос