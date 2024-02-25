Поддержка Киева, сколько потребуется, и усиление санкций против России. Заявления G7

Совещание лидеров стран Группы семи (G7) под председательством Италии прошло в субботу в формате видеоконференции, в нем приняли участие прибывшие в Киев премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Саммит был посвящен Украине и приурочен ко второй годовщине начала спецоперации. Основной очный саммит "семерки" пройдет в июне в южной итальянской области Апулия.
ТАСС собрал основное из совместного заявления участников объединения.
Поддержка Украины
- Группа семи и далее будет наращивать поддержку Украины в области безопасности, страны-участницы намерены увеличить производство и возможности снабжения Киева.
- Лидеры G7 продолжат поддержку так называемой формулы мира Киева "столько, сколько потребуется".
- Участники саммита считают, что Украина может экспортировать все зерно урожая 2023 года через коридор в Черном море, страны объединения продолжат помогать Киеву "экспортировать зерно и сельскохозяйственную продукцию в наиболее уязвимые страны".
Экономическое давление на РФ
- Страны "семерки" намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть, а также пытаться ограничить доходы РФ от продажи других энергоресурсов. "Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлургии", - подчеркнули лидеры.
- Российские активы на Западе останутся замороженными до тех пор, пока "Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине".
- Участники объединения хотят принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов, поручат правительствам своих стран выработать меры по реализации этой идеи.
Санкции против других стран
- Лидеры стран "семерки" заявили, что будут противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля, введенные против России.
- Участники G7 предупредили, что введут санкции против тех, кто "занимается мошенническими практиками при транспортировке российской нефти".
- Группа семи намерена ввести дополнительные санкции против компаний и частных лиц в третьих странах, которые "помогают РФ приобретать оружие или материалы для производства оружия".
- Аналогичные меры могут быть приняты против стран и компаний, которые поддерживают Москву в конфликте на Украине.
Политический вопрос
- Лидеры стран G7 заявили, что никогда не признают ни прошедшие, ни будущие выборы в Донбассе и Новороссии, как и их результаты.
- Группы семи пообещала продолжать вводить санкции против России за смерть Алексея Навального.
- Лидеры вновь повторили призывы к освобождению "всех несправедливо задержанных заключенных" и прекращению "преследования политической оппозиции" в РФ.