Полиция арестовала 18 участников антиправительственной акции в Тель-Авиве

Газета The Times of Israel передает, что полицейские применили водометы для разгона протестующих на улице Каплан

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израильские полицейские арестовали 18 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение указаниям стражей порядка в ходе незаконной антиправительственной демонстрации на улице Каплан в центре Тель-Авива в субботу вечером. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"На улице Каплан в Тель-Авиве арестованы 18 нарушителей общественного порядка. Протестующие, оказывая противодействие полиции, пытались перекрыть основные транспортные магистрали. Были применены меры по разгону демонстраций", - говорится в сообщении.

По информации газеты The Times of Israel, полиция применила водометы для разгона протестующих на улице Каплан. Кроме того, демонстрантов с проезжей части оттесняла в том числе конная полиция, указывает издание.

Участники акции призывали кабмин уйти в отставку, обвиняя премьер-министра Биньямина Нетаньяху в кризисе в области безопасности, указывает издание, отмечая, что в демонстрации приняли участие сотни человек.