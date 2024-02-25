Трамп согласился с Путиным, что Байден для России предпочтительнее как президент США

Бывший американский лидер также пообещал своим оппонентам "судный день" в случае победы на ноябрьских выборах

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Победа Джо Байдена на президентских выборах в США предпочтительнее для России. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий, которая проходит в Вашингтоне.

"Я много разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен. Я согласен, потому что, знаете, я покончил с "Северным потоком". Никто никогда не слышал о "Северном потоке"? Это самый большой газопровод в мире", - сказал Трамп.

"Потом пришел Байден и одобрил "Северный поток". Но он убил трубопровод Keystone [на границе с Канадой], он уничтожил Keystone. <...> А потом они говорят, что Трамп слишком добр к России", - добавил экс-президент.

Он также пообещал своим оппонентам "судный день" в случае победы на ноябрьских выборах. "В ноябре вы и другие отправитесь к избирательным урнам и устроите такое возмездие, какое они даже не смогут себе представить, мы приведем нашу страну в порядок. Мы вернем нашу страну трудолюбивым американцам 5 ноября, это станет нашим новым днем освобождения, а для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, захвативших наше правительство, это будет их судный день", - сказал республиканец.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" началось в 2018 году, но было прервано через полтора года. В конце 2019 года администрация Трампа объявила о санкциях в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Тем не менее при помощи российских судов обе нитки трубопровода были достроены к декабрю 2021 года. Подача газа по нему так и не началась из-за задержки с сертификацией с германской стороны. В феврале 2022 года, после признания Россией суверенитета ЛНР и ДНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что распорядился остановить сертификацию "Северного потока - 2". В итоге газопровод так и не был введен в эксплуатацию.