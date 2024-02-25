Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 70 морских милях к востоку от порта Джибути [в Аденском заливе]. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в документе.

Информация о произошедшем в 00:26 мск инциденте, который UKMTO классифицирует как нападение, поступила от представителя компании - владельца судна. Дополнительная информация пока не приводится.