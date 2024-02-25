CNN прогнозирует Трампу победу на праймериз в Южной Каролине по данным первых экзитполов

По данным телекомпании, бывшй американский президент может опередить экс-постпреда США при ООН Никки Хейли примерно на 30 процентных пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп, вероятно, одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли на праймериз в ее родном штате Южная Каролина. Об этом сообщает телекомпания CNN по итогам первых экзитполов (опросы на выходе с избирательных участков).

Отмечается, что Трамп может опередить Хейли примерно на 30 процентных пунктов. В Южной Каролине претенденты на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии борются за голоса 50 из 2 429 делегатов. Пока по итогам прошедших первичных выборов Трамп получает 63 голоса, Хейли - 17. Часть американских СМИ предсказывает, что Трамп наберет необходимое количество голосов делегатов, т.е. 1 215, к 12 марта.

Последние участки в Южной Каролине закроются в 19:00 по времени Восточного побережья (03:00 мск, 25 февраля). Если Трамп победит в этом штате, он станет первым республиканским кандидатом, который, не будучи действующим американским лидером, одержал победу на первичных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. В истории Демократической партии было два подобных случая: в 1976 году во всех трех ключевых штатах победил Джимми Картер, в 2000 году - Альберт Гор. Они оба стали кандидатами в президенты страны от демократов.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин).

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.