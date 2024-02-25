СМИ: Израиль решил направить делегацию в Катар для обсуждения сделки с ХАМАС

По данным радиостанции Kan, решение приняли после того, как военный кабинет министров еврейского государства заслушал доклады переговорщиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Военный кабинет министров Израиля принял решение направить в ближайшие дни израильскую делегацию в Катар для продолжения переговоров по сделке по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, решение было принято после того, как министры заслушали доклады переговорщиков и обсудили в ходе селекторного совещания итоги состоявшихся в Париже 23 и 24 февраля консультаций с представителями США, Катара и Египта по продвижению сделки с правящим в палестинском анклаве радикальным движением ХАМАС.