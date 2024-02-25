AP: большинство опрошенных республиканцев Южной Каролины не поддержали помощь Украине

По данным агентства, примерно половина респондентов хотели бы, чтобы Вашингтон "менее активно участвовал в решении мировых проблем"

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Большинство сторонников республиканцев, голосующих в субботу на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина, выступают против дальнейшей помощи США Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP).

По его данным, такой позиции придерживаются 6 из 10 респондентов. Помимо этого, примерно половина избирателей-республиканцев Южной Каролины хотели бы, чтобы Вашингтон "менее активно участвовал в решении мировых проблем". При этом лишь треть участников опроса охарактеризовали взаимодействие США с НАТО как "очень хорошее".

В опросе приняли участие 2,3 тыс. человек, которые намерены голосовать на праймериз в Южной Каролине.

По результатам первых экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), телеканал CNN предсказывает победу в этом штате экс-президенту США Дональду Трампу. Он может обойти экс-постпреда США при ООН Никки Хейли примерно на 30 процентных пунктов. В родной для Хейли Южной Каролине кандидаты на выдвижение в президенты США от Республиканской партии борются за голоса 50 из 2 429 делегатов.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента состоятся 5 ноября.