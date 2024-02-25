Глава Пентагона допустил нанесение новых ударов по йеменским хуситам

По словам Ллойда Остина, США продолжат давать понять представителям мятежного движения "Ансар Аллах", что они "столкнутся с последствиями, если не прекратят свои беззаконные нападения, которые вредят экономике стран Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и нарушают доставку гуманитарной помощи в Йемен и другие страны"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут и дальше наносить удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), если оно продолжит атаки в Красном море. Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.

Говоря об ударах по территории Йемена 24 февраля, он отметил: "Соединенные Штаты без колебаний примут меры в случае необходимости, чтобы защитить жизни людей и свободное движение торговли по одной из самых важных водных артерий мира". "Мы продолжим давать понять хуситам, что они столкнутся с последствиями, если не прекратят свои беззаконные нападения, которые вредят экономике стран Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и нарушают доставку гуманитарной помощи в Йемен и другие страны", - добавил министр.

В распространенном совместном письменном заявлении Австралии, Бахрейна, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании и США отмечается, что 24 февраля были нанесены удары "по 18 объектам хуситов в восьми районах Йемена, связанных с подземными складами хуситов с оружием и ракетами, беспилотными летательными аппаратами, системами ПВО, радарами и вертолетом". "Более 45 нападений хуситов на торговые суда и корабли, совершенных с середины ноября [прошлого года], представляют собой угрозу для мировой экономики, а также региональной безопасности и стабильности и требуют международного ответа", - утверждается в документе.