СМИ: Трамп одержит победу на праймериз республиканцев в Южной Каролине

Официальные итоги голосования еще не известны

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп одержит победу над экс-постпредом США при ООН Никки Хейли на первичных выборах (праймериз) республиканцев, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина. С таким прогнозом выступили ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, газету The Wall Street Journal, телекомпании CNN, NBC, Fox News.

Избирательные участки закрылись несколько минут назад, в 19:00 по времени Восточного побережья (3:00 мск, 25 февраля), и официальные итоги голосования еще не объявлены. Однако, по оценкам данных СМИ, Трамп уже гарантировал себе победу.