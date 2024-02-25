Трамп заявил, что очень ждет победы на выборах, чтобы сменить Байдена на посту президента

Бывший глава США заявил, что девять месяцев, которые остаются до дня голосования, - это долгий срок

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что очень ждет своей победы на президентских выборах, чтобы сменить действующего главу государства Джо Байдена, "разрушающего страну".

"И у нас есть невероятные друзья, и мы будем здесь 5 ноября (в день выборов президента США - прим. ТАСС), и мы будем смотреть на Джо Байдена. Во всяком случае, я посмотрю ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы скажем ему: "Джо, ты уволен. Убирайся. Убирайся, Джо. Ты уволен", - сказал Трамп, выступая в штате Южная Каролина, где он, по предварительным данным, побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев. "Девять месяцев (которые остаются до дня выборов - прим. ТАСС) - это долгий срок. Я бы очень хотел сделать это раньше", - добавил политик. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

По предварительным данным, Трамп лидирует на праймериз с 62,4%, в то время как его соперница Никки Хейли набирает 38,2%.

Избирательные участки закрылись в 19:00 по времени восточного побережья США (03:00 мск 25 февраля), и официальные итоги голосования еще не объявлены. Однако, по оценкам американских СМИ, Трамп уже гарантировал себе победу.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.