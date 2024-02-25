Штаб Хейли признал, что в последние годы Трамп был лидером Республиканской партии

Представитель штаба Бетси Энкни пояснила, что команда экс-постпреда США при ООН готова потратить семизначную сумму на рекламу в штатах, где пройдут праймериз

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Предвыборный штаб экс-постпреда США при ООН Никки Хейли признал, что бывший президент США Дональд Трамп в последние годы был фактическим лидером Республиканской партии.

"Мы знаем, что Трамп - сокрушительная сила. Мы знаем, что он сильный. Мы знаем, что он был фактическим лидером партии последние восемь лет. Так что, чтобы преодолеть его влияние, потребуется немало усилий", - сказала в субботу представитель штаба Бетси Энкни телеканалу CNN.

Энкни подчеркнула, что штаб Хейли планирует направить огромные ресурсы на "супервторник" 5 марта, так как "многое поставлено на карту". Она пояснила, что команда экс-постпреда готова потратить семизначную сумму на рекламу в штатах, где пройдут праймериз (первичные выборы).

В "супервторник" состоятся первичные выборы сразу в 16 штатах и на одной территории США - в Американском Самоа.

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин). Выборы президента состоятся 5 ноября.