NBC: Хейли лидирует на праймериз лишь в трех из 46 округов родной для нее Южной Каролины

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН набирает больше голосов, чем экс-президент США Дональд Трамп, в округах Маккормик, Ричленд и Чарльстон

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли пока лидирует лишь в трех из 46 округов на праймериз (первичных выборах) республиканцев в штате Южная Каролина, губернатором которого она была с 2011 по 2017 год. Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на промежуточные итоги голосования.

Хейли набирает больше голосов, чем экс-президент США Дональд Трамп, в округах Маккормик (53,8% против 46,2% по итогам обработки 1,4% бюллетеней), Ричленд (64,1% против 35,3% по итогам обработки 25,5% бюллетеней) и Чарльстон (63,7% против 35,9% после обработки 32,8% бюллетеней).

Трамп уже объявил о своей победе в Южной Каролине. Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу ему предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

По итогам обработки 34% бюллетеней Трамп набирает 59,4% голосов, Хейли - 40%. Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.