Байден считает, что политика в США стала слишком ожесточенной

Американский президент заявил, что разногласия стали затрагивать личные проблемы

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Американская политика стала слишком ожесточенной, затрагивает личные проблемы. Такое мнение высказал в субботу президент США Джо Байден в Белом доме на приеме с американскими губернаторами.

"Политика стала слишком ожесточенной. Демократы и республиканцы. Политика стала слишком личностной. Это уже не то, что было раньше", - цитирует пресс-пул Белого дома главу государства. Он добавил, что был сенатором в те времена, когда между партиями были серьезные разногласия.

Байден рассказал, что на посту вице-президента (2009-2017) проводил много времени с нынешним председателем КНР Си Цзиньпином по просьбе тогдашнего президента Барака Обамы, потому что "было ясно, что тот станет главой КНР, а у нас в то время были проблемы с Россией, да и с другими странами тоже".

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.