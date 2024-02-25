Хейли заявила, что американцы разочарованы тем, что США разваливаются

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН ранее признала поражение на первичных выборах Республиканской партии в родном для себя штате Южная Каролина

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американцы чувствуют разочарование из-за того, что Соединенные Штаты разваливаются. Такое мнение выразила в субботу экс-постпред США при ООН Никки Хейли, трансляцию ее выступления вел телеканал CNN.

"Я видела такое же разочарование по всей стране. Я разделяю его <...>. Кажется, наша страна разваливается", - сказала она. Хейли подчеркнула, что США точно развалятся, если американцы "сделают неправильный выбор" на президентских выборах. "С самого начала этой [президентской] кампании я ясно дала понять, что баллотируюсь на пост президента, чтобы спасти [страну]", - заключила она.

Ранее Хейли признала поражение на первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в родном для себя штате Южная Каролина, губернатором которого она была в прошлом, и поздравила с победой своего конкурента - экс-главу США Дональда Трампа.

Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу Трампу предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

По итогам обработки 34% бюллетеней Трамп набирает 59,4% голосов, Хейли - 40%. Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.