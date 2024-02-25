CNN: Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине после подсчетов 65% бюллетеней

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает пока только 38,6% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на праймериз (первичных выборах) республиканцев в штате Южная Каролина, набирая более 60,7% голосов после подсчета 65% бюллетеней. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN.

Как отмечается, экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает пока только 38,6% голосов.

Трамп уже объявил о своей победе в Южной Каролине. Спустя несколько минут после закрытия избирательных участков победу ему предсказали ведущие американские СМИ, включая телеканалы CNN, NBC, Fox News, агентство Associated Press и газету The Wall Street Journal.

Как отмечает агентство Bloomberg, во всех праймериз с 1980 года, кроме одного, победитель республиканских первичных выборов в Южной Каролине становился кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

В новость были внесены изменения (5:25 мск) - передается с уточнением процентов подсчитанных бюллетеней в заголовке, верный вариант - 65% бюллетеней.

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