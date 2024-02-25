В Аргентине призвали стороны конфликта на Украине к диалогу и деэскалации

В МИД республики заявили, что Буэнос-Айрес "продолжит продвигать диалог и мирное урегулирование"

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины призывает участников конфликта на Украине добиться деэскалации путем диалога. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел южноамериканской страны.

"Правительство Аргентины вновь настоятельно призывает стороны к деэскалации конфликта. Мы убеждены, что дипломатия и диалог - единственный способ избежать новых страданий и найти справедливое и прочное решение. В связи с этим мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН и других деятелей, которые продолжают работать над содействием конструктивному взаимодействию между сторонами", - говорится в заявлении, опубликованном по случаю второй годовщины начала российской специальной военной операции.

МИД заявил, что Аргентина "продолжит продвигать диалог и мирное урегулирование", чтобы положить конец конфликту. В тексте ведомство также в очередной раз осудило действия России.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.