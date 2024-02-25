В Баку сообщили об обстреле с территории Армении

Речь идет об атаке позиций сил республики в Нахичевани

БАКУ, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

"24 февраля в 21:40 (20:40 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

В минувшие пятницу и субботу оборонное ведомство Азербайджана сообщало об обстрелах позиций сил республики на Кельбаджарском направлении границы с Арменией.

12 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника при обстреле с территории Армении. 13 февраля утром ГПС сообщила о проведении в ответ "операции возмездия", в результате которой был уничтожен армянский боевой пост. В Ереване сообщили о гибели четырех армянских военных.