В МПА СНГ считают, что выборы в Белоруссии пройдут на высоком уровне

Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи содружества Дмитрий Кобицкий также позитивно отозвался и о ходе досрочного голосования, отметив высокую активность белорусов

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий уверен, что парламентские и местные выборы в Белоруссии пройдут на очень высоком организационном уровне, при высокой активности граждан.

"Мы можем точно заявить, что на сегодняшний день, с учетом объезда Гродненской области и Гродно, Брестской области и Бреста, Минской области, сейчас мы в Минске, обстановка на выборах совершенно спокойная, люди исполняют свой гражданский долг. Никаких чудес мы не ожидаем, уверен, что данная избирательная кампания пройдет на очень высоком организационном уровне", - сказала Кобицкий ТАСС на одном из участков в Минске.

По его словам, общаясь с членами избирательной комиссий, с наблюдателями, можно увидеть стремление провести выборы на высоком уровне. "Мы не услышали в целом никаких замечаний как в адрес организаторов выборов, так и в целом в отношении выборов", - сказал он. Кобицкий отметил, что уже вечером 25 февраля можно будет подвести какой-то их предварительный итог. Он также позитивно отозвался и о ходе досрочного голосования, отметив высокую активность белорусов. Представитель МПА СНГ подчеркнул, что в данном случает имеющая место критика досрочного голосования не уместна, "это предвзятое отношение". "Не все люди в состоянии в один день прийти на избирательный участок <...>. Во многих странах голосование идет много дней. Никто в этом ничего плохого не видит", - отметил Кобицкий.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, которое проходит 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания (парламента) и 12 514 депутатов местных советов. Явка избирателей в ходе продолжавшегося пять дней досрочного голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 41,71%.