В Шри-Ланке заявили, что перестанут продлевать долгосрочные туристические визы россиянам

Генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития отметил, что лица с такими визами должны покинуть государство до 7 марта

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам РФ и Украины долгосрочные туристические визы. Об этом сообщил генеральный комиссар миграционной службы страны Харша Илукпития в интервью AFP.

"Правительство больше не будет продлевать визы, - заявил Илукпития. - Ситуация с рейсами нормализовалась, и у них нет проблем с возвращением домой".

Он отметил, что лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.

Позднее офис президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что кабмин страны не принимал решения о приостановке бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины.