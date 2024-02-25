Боррель заявил, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы

Верховный представитель Евросоюза отметил, что "Европа осознала, что живет в опасном мире"

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев.

"Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее, - утверждал он в интервью испанской газете El País. - В ближайшие месяцы может решиться [исход] войны. Сопротивляться - это значит побеждать". Говоря о заявлениях претендующего на переизбрание президентом США Дональда Трампа, Боррель отметил: "Это ужас, что он предлагает России атаковать те страны, которые не соблюдают его условия".

"Это ужас, что есть республиканцы, которые сравнивают украинскую войну с миграционным давлением из Мексики, - добавил дипломат. - Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым возможностям". "Трамп еще не победил, как и [президент РФ Владимир] Путин еще не победил, но Европа должна проснуться", - считает он.

Боррель отметил, что "больше всего его пугает страх европейцев" с "обороной, которую [ЕС] передал по субподряду США, с военным зонтиком, который может закрыть" Трамп. "Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности", - сказал он, выразив мнение, что "Европа осознала, что живет в опасном мире".