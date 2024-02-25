Офис президента Шри-Ланки опроверг данные о приостановке продления виз россиянам

Президент страны Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров соответствующего уведомления

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Офис президента Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе заявил, что кабмин страны не принимал решения о приостановке бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Украины. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

"Президент Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование по поводу распространенного без предварительного одобрения кабинета министров уведомления [департамента иммиграции] о том, что российские и украинские туристы должны покинуть страну в течение 14 дней. Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз, которые ранее были предоставлены туристам", - говорится в сообщении офиса президента.

На сайте департамента иммиграции при этом такое уведомление не обнародовано, в самом ведомстве ТАСС не удалось получить оперативный комментарий. Последний документ по этому вопросу был обнародован 22 января, в нем говорилось о продлении этой упрощенной процедуры на месяц, до 22 февраля. Возможность бесплатно продлить туристическую визу на 30 дней (через онлайн-заявку или посещение иммиграционного офиса) была введена 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции на Украине, причиной назывались сложности в авиасообщении Шри-Ланки с РФ и Украиной на фоне боевых действий и санкций.

Ранее СМИ Шри-Ланки сообщили, что департамент иммиграции страны выпустил уведомление, согласно которому процедура бесплатного продления туристических виз гражданам РФ и Шри-Ланки прекращена и те туристы, которые пользовались этой опцией, должны покинуть страну к 7 марта.

18 февраля посольство РФ в Коломбо призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на родину после инцидентов, участившихся в отношении российских граждан на острове. В то же время ланкийские СМИ в качестве возможной причины появления уведомления об остановке процедуры бесплатного продления виз для россиян и украинцев называют скандалы с "нелегальными бизнесами", которые якобы открывают туристы.