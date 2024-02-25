Боррель упрекнул фон дер Ляйен за слова о полной солидарности ЕС с Израилем

Глава дипломатии ЕС выразил мнение, что председателю ЕК "следует больше заботиться о нейтралитете, когда она одновременно председатель и претендент" на переизбрание

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель озвучил критику в адрес председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен из-за ее заявлений в Израиле и поведения в преддверии намеченных на лето выборов в Европарламент (ЕП).

Как отметил Боррель в интервью испанской газете El País, визит фон дер Ляйен в еврейское государство, в ходе которого она от имени ЕС выразила полную солидарность с позицией израильских властей, "имел высокую геополитическую цену для Европы". "Она объявляет, что будет комиссар по обороне, но у Комиссии нет полномочий в вопросах обороны, только в оборонной промышленности, - сказал дипломат. - Я хотел бы знать, какую правовую основу имеет ее предложение".

"Законно то, что она хочет на второй срок [во главе ЕК], но не то, что пытается поставить себе в заслугу все успехи: есть коллегия комиссаров разного политического цвета, которые принимали решения", - уточнил Боррель. В связи с этим он выразил мнение, что фон дер Ляйен "следует больше заботиться о нейтралитете, когда она одновременно председатель и претендент" на переизбрание.

"Ей нужно сосредоточиться на том, чтобы ее политическая сила - [консервативная] Европейская народная партия - не поддалась искушению вступить в союз с ультрас, оставив тем самым свои традиционные союзы", - заключил социалист Боррель.