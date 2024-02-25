ЦАХАЛ заявил о серии ударов ВВС по целям авиаподразделения ХАМАС по всему сектору Газа

Войска Израиля продолжают оперативную деятельность в западном Хан-Юнисе, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам авиационного подразделения радикального движения ХАМАС по всей территории сектора Газа, войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Хан-Юнисе и Аз-Зейтуне в анклаве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За минувшие сутки ВВС Израиля осуществили серию ударов по объектам авиаподразделения ХАМАС на всей территории сектора Газа. В число террористических целей, по которым были нанесены удары, вошли ряд ракетных пусковых установок, направленных в сторону израильской территории", - говорится в сообщении.

"Войска ЦАХАЛ продолжают оперативную деятельность в западном Хан-Юнисе. За минувшие сутки в ходе эвакуации мирного населения из зон боевых действий военнослужащие выявили и задержали террористов, пытавшихся скрыться, спрятавшись среди гражданских. В ходе других действий в этом районе военнослужащие уничтожили несколько террористов и обнаружили оружие", - сообщили также в пресс-службе.

"В рамках продолжающейся операции ЦАХАЛ в районе Аз-Зейтун [к югу от города Газа в северной части анклава] войска уничтожили несколько террористов, обнаружили большое количество оружия и уничтожили пусковые ракетные установки в этом районе. Террористический отряд, выявленный с помощью беспилотника в районе Шати, был ликвидирован ударом с самолета ВВС Израиля. Кроме того, за минувшие сутки в центральной части сектора Газа было убито несколько террористов", - продолжили в пресс-службе.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают осуществлять целенаправленные рейды на террористические объекты в секторе Газа. Военнослужащие обнаружили большое количество оружия, включая снайперскую винтовку, автоматы, гранаты и боеприпасы. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ выявили террористический отряд, использовавший дрон. Беспилотник нанес удар и уничтожил несколько террористов", - добавили военные.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.