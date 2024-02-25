Лукашенко заявил, что Минск не получал заявлений о выходе Армении из ОДКБ

Президент Белоруссии отметил, что без армянской стороны организация "не рухнет"

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Минск не получал заявлений о выходе Еревана из ОДКБ. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, страна должна оставаться членом организации.

"Самое главное: мы не получали никаких официальных уведомлений, что Армения выйдет из ОДКБ", - сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы. По его словам, страны ОДКБ отреагируют "абсолютно спокойно" на соответствующее заявление. "Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не может принять решение о выходе страны из ОДКБ. "В Армении система власти не такая, как в Беларуси. Пашинян не может принять решение входить или выходить. Там парламент принимает решение", - сказал он.

Глава государства посоветовал армянской стороне не торопиться, не делать резких движений и "не терять то, что держишь в руках". "Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - сказал он.

Лукашенко считает, что Пашинян сделал эмоциональное заявление. "Мне кажется, Никол просто поторопился и сделал эмоциональное заявление", - сказал он.