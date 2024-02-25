Лукашенко: РФ и Белоруссия как два независимых государства мощнее, чем если бы были одним

Президент Белоруссии отметил, что зачастую в России и особенно в Белоруссии "кто-то думает, что "Союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть"

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия как два независимых суверенных государства в составе Союзного государства мощнее, чем если бы они были одной страной. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мои коллеги - это не касается президента [РФ Владимира] Путина и еще двоих-троих, может, даже военных в России, - не понимают, что должны быть два суверенных независимых государства. Которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство", - сказал он на избирательном участке в Миске, где принял участие в первом в истории Белоруссии едином дне голосования.

Он отметил, что зачастую в России и особенно в Белоруссии "кто-то думает, что "Союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть". "Я - уходящий президент, я это часто говорю. Но я абсолютно убежден, что, кто бы не пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных государства", - подчеркнул Лукашенко.