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25 февраля, 08:44
Лукашенко заявил, что в Минске никогда не поддержат идею слияния Белоруссии и РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Наталья Таланова
В Минске никогда не поддержат идею слияния Белоруссии и России - Лукашенко.
Новость дополняется
Теги:
Лукашенко, Александр Григорьевич
Белоруссия
Россия