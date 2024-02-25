25 февраля, 08:44

Лукашенко заявил, что в Минске никогда не поддержат идею слияния Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Наталья Таланова
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Наталья Таланова

В Минске никогда не поддержат идею слияния Белоруссии и России - Лукашенко.

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