В Минздраве Газы сообщили, что число жертв агрессии Израиля приближается к 29,7 тыс.

По данным ведомства, с начала резкой эскалации напряженности в секторе ранения получили 69 879 человек

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. Число жертв действий израильской армии в палестинском секторе Газа с начала октября прошлого года по настоящее время приближается к отметке в 29,7 тыс. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв израильской агрессии в Газе на сегодняшний день достигло 29 692", - указывается в заявлении Минздрава, опубликованном на его официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным ведомства, с начала резкой эскалации напряженности в секторе до настоящего времени ранения получили 69 879 человек.

Только за прошедшие 24 часа в результате израильских обстрелов и бомбардировок в Газе были убиты 86 палестинцев, еще 131 человек пострадал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.