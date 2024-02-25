В ФРГ лишь треть жителей считают, что Киев должен получить ракеты Taurus

В опросе приняли участие 1 004 человека

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. 35% жителей ФРГ считают, что власти должны отправить Киеву ракеты Taurus, при этом большинство - 61% - опасается, что боевые действия на Украине гипотетически могут перенестись на территорию НАТО.

Как следует из опроса, проведенного институтом INSA для газеты Bild am Sonntag, против поставок ракет высказались 49% респондентов. Опасений о расширении боевых действий не разделяет 31% участников исследования.

51% считает, что находящиеся в ФРГ украинские беженцы не смогли интегрироваться, противоположной точки зрения придерживаются 28%.

Отвечая на вопрос, кто выйдет победителем из конфликта на Украине, 47% выбрали ответ "никто". 26% назвали Россию, 14% - Украину.

42% респондентов указали, что ФРГ уже сейчас достаточно помогает Украине. 40% не согласились с этим утверждением.

В опросе приняли участие 1 004 человека.