Выборы "для себя", новое президентство и будущее Украины. О чем заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы главы государства, хотя и назвал себя "уходящим". Он добавил, что поддержит Украину, если Польша покусится на запад страны, а также подчеркнул, что его страна не намерена объединяться с Россией.

Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем проголосовал на выборах в парламент и местные советы на участке в Белорусском госуниверситете физкультуры, после чего ответил на вопросы журналистов.

ТАСС собрал основные заявления белорусского президента.

О президентстве и стабильности

"Пойду-пойду-пойду [на выборы]": "ни один человек - ответственный президент - не бросит своих людей". "Чем они (оппозиция за рубежом - прим. ТАСС) будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы". "Мы сделаем так, как это надо для Беларуси".

Белоруссию "будут качать до президентских выборов" через год. Но "ни один из вариантов у них [у оппозиции], даже самый радикальный, не пройдет", потому что в Минске сделали "выводы из прежних своих ошибок". "Изберем мы абсолютно надежных, толковых людей".

За год "многое может измениться", но власти будут реагировать на эти изменения. "Я уходящий президент".

© Наталья Таланова/ ТАСС

О выборах в Белоруссии

Белоруссия проводит выборы "для себя" и не нуждается в одобрении извне. "Мы будем делать так, как выгодно нашим людям".

Однако, если наблюдатели от ОБСЕ хотят проследить за выборами в Белоруссии, пусть "приезжают до вечера". "Я их всех без виз запущу в Беларусь".

Об отношениях с Россией

"Должны быть два суверенных независимых государства". Они "могут создать уникальное объединение", которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство".

Многие в Белоруссии думают, что "Союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть". "Эта позиция поддержана не будет. Два суверенных государства".

В то же время вместе с Россией Белоруссия может противостоять любому противнику. "Мы всегда будем едины с Россией". "Нам надо видеть свои цели, свои интересы": "нынешний мир - это сила, которая понимает только силу".

О Крыме

"Крым есть Крым, это российская земля, российская территория - так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен". Как считают в Белоруссии, Лукашенко не уточнил. Минск не заявлял о признании Крыма и Севастополя в составе РФ.

Об Украине

"Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то "дни Украины сочтены", при этом он потеряет эту страну, "если сейчас пойти на переговоры с Россией". Так что переговоры необходимы, чтобы просто "сохранить страну".

Когда обратятся в бегство "украинские солдаты или просто перестанут воевать, поляки западную часть Украины прихватят", что неприемлемо для Белоруссии. "Мы тут будем на стороне украинцев".

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