СМИ: двое членов шиитской "Хезболлах" погибли при ударе ВВС Израиля в Сирии

По информации Al Hadath, инцидент произошел на шоссе поблизости от пограничного с Ливаном города Эль-Кусейр

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. Самолет израильских ВВС атаковал грузовик с боеприпасами шиитской милиции "Хезболлах", который передвигался по сирийской провинции Хомс. Как передал телеканал Al Hadath, в результате ракетного удара по военно-транспортному средству погибли два шиитских бойца.

Инцидент произошел на шоссе поблизости от пограничного с Ливаном города Эль-Кусейр.

С начала военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре прошлого года израильские ВВС нанесли 34 удара по базам шиитских формирований на территории Сирии. По сведениям телеканала, были уничтожены командные пункты и склады с вооружениями, погибли 14 членов "Хезболлах".

Шиитские бойцы участвуют с 2012 года на стороне сирийской правительственной армии в операциях против бандформирований.