ЦИК Белоруссии не имеет сведений о провокациях в ходе голосования

Секретарь Центризбиркома Елена Балдовская отметила, что таких сообщений в комиссии не получали

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии не получал информации о нарушении общественного порядка в ходе голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов. Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК Елена Балдовская.

"Информации о том, что есть факты нарушения общественного порядка или провокаций на участках, мы не получали на текущий момент", - сказала она.

По словам представителя ЦИК, "участковые избирательные комиссии заряжены на организацию процесса голосования в соответствии с требованиями закона". Балдовская напомнила, что обеспечение правопорядка на участках для голосования находится в компетенции правоохранительных органов. "Если провокации будут иметь место, то они будут пресекаться для того, чтобы процесс голосования проходил четко, своевременно", - отметила секретарь ЦИК.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 претендента. В стране организовано 5 411 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 мск. В списки для голосования включены более 6,9 млн человек.

По данным ЦИК, по состоянию на 12:00 (совпадает с мск) в стране проголосовало 50,97% избирателей. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.