25 февраля, 10:50
Военная операция на Украине

Глава МО Украины заявил, что половина западного оружия не поставляется вовремя

Рустем Умеров отметил, что такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Половина вооружения, которое выделяют Киеву западные партнеры, не поступает вовремя. Об этом заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

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"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% не поступает вовремя", - сказал он на конференции "Украина. 2024 год", которую транслирует телеканал "Рада".

Умеров добавил, что такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти Украины просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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