Глава МО Украины заявил, что у Киева есть план на 2024 год, но его не разглашают

Рустем Умеров пообещал, что этот план позволит получить некий результат

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. План на 2024 год у военного руководства Украины есть, но о нем не говорят публично. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Мы делаем все возможное и невозможное. <...> План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим", - заявил Умеров на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировал телеканал "Рада".

Умеров пообещал, что план позволит получить некий результат, однако не привел деталей.

Ранее на Украине вызвал большой резонанс вопрос готовности у военного руководства плана на 2024 год. В частности, противники бывшего главкома ВС Украины (ВСУ) Валерия Залужного обвиняли его в неспособности подготовить такую стратегию. Газета The New York Times со ссылкой на генерала Виктора Назарова - советника Залужного - сообщила, что власти Украины в 2023 году требовали от ВСУ "дорожной карты к победе", при этом не предоставляя информации, сколько личного состава, резервов и боеприпасов будет у них для реализации подобных планов.