Лукашенко напомнил о планах оппозиции захватить приграничные с Украиной районы

Президент Белоруссии отметил, что "это не блеф"

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Находящиеся за рубежом противники белорусских властей продолжают вынашивать планы захвата приграничных с Украиной районов Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Есть и другие вещи, которые мы опасались выдавать в общество, чтобы не расшифровать, как говорят спецслужбы, свои источники. Но тем не менее, обо всем рассказали. В том числе и о плане захвата, как они там говорят, Кобринского района [Брестской области] или еще Малориты [райцентра в Брестской области]. Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но и эти города назывались. Вот клочок захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска. Это не блеф, абсолютно не блеф, такие обсуждаются планы", - сказал он на избирательном участке в Минске, где принял участие в первом в истории Белоруссии едином дне голосования.

Лукашенко также напомнил о представенных на состоявшемся 20 февраля совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности планах Запада по разделу земель Белоруссии и России. "Когда они (находящиеся за рубежом представители оппозиции и властей США - прим. ТАСС) обсуждали вариант, я цитату приводил, что "Россию победим, Западную Беларусь и Западную Украину полякам отдадим, а Беларусь будет прирастать за счет российских земель - побежденной России", - сказал он.

На том же совещании Лукашенко заявлял о том, что Запад готов выделять находящимся за рубежом представителям белорусской оппозиции средства только на реализацию сценариев силового захвата власти в республике, потому что с помощью других мер "повалить Беларусь не получится".

О планах противников белорусских властей "группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины" и захватить "населенный пункт, желательно районного значения", в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата "плацдарма" боевики планировали "потихоньку двигаться в сторону Минска".