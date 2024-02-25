В ФРГ заявили о сотрудничестве с Испанией по делу летчика Кузьминова

Глава МВД Германии Нэнси Фезер отметила, будто речь может идти о "государственном терроризме", но никаких доказательств не привела

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Представители ФРГ и Испании сотрудничают по делу возможного убийства в провинции Аликанте летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет. Об этом заявила в беседе с газетой Bild глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

"Наши службы безопасности поддерживают контакт с испанскими властями. Расследование об убийстве российского перебежчика идет полным ходом", - сказала она.

При этом Фезер выступила с утверждением, будто речь может идти о "государственном терроризме", но никаких доказательств не привела. Она также не уточнила источник этой информации.

Ранее El Pais со ссылкой на правительственные источники передавала, что испанские спецслужбы не были официально проинформированы о том, что Кузьминов прибыл в провинцию Аликанте. По версии газеты El Periódico, мужчина приехал в Испанию в октябре 2023 года по украинскому паспорту, в котором фигурировали вымышленные имя и дата рождения.

19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом власти пиренейского королевства пока официально не подтверждают, что умершим является Кузьминов.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено с огнестрельными ранениями. Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.