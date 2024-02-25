Премьер Словакии заявил, что РФ не хочет третьей мировой войны

Роберт Фицо отметил, что стратегия Запада по ситуации на Украине не работает

БРАТИСЛАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне, а конфликт на Украине можно было погасить в самом начале, но кто-то сказал украинцам, что это не надо делать.

"Кто заинтересован в Третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в Третьей мировой войне? Я так не думаю", - приводятся слова премьера на его странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Военный конфликт на Украине, как отметил Фицо, можно было погасить в самом начале. Дважды предоставлялась такая возможность. "Кто-то украинцам сказал - нет, так это не будет", - сказал он. "Эта война началась еще в 2014 году с разгула украинских неонацистов. Суть [конфликта] также заключается в том, что Россию обманывали, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что государством - членом НАТО уже должна стать Украина. Я лично рассматриваю это как хорошую основу только для начала третьей мировой войны. Украина, Россия и Европа нуждаются в мире. Украина и Россия нуждаются в гарантиях безопасности, предоставленных сильнейшими игроками на международной сцене" - добавил Фицо.

"Славяне убивают друг друга, а Запад это поддерживает. Мне хочется плакать, когда я вижу, что там умирают люди с одной и с другой стороны и какую огромную поддержку Запада это имеет", - сказал премьер.

Западу, по словам Фицо, не удается уничтожить РФ. "Это не действует", - констатировал премьер. По его мнению, Евросоюз должен был бы выступить с мирным планом, таким, чтобы он был принят сторонами конфликта. Стратегия Запада по ситуации на Украине, по словам главы словацкого правительства, не работает. "Россию они в этом конфликте не уничтожат", - подчеркнул он, отметив, что введенные санкции болезненно отразились на западных странах, "а Россия их [с себя] стряхнула".

Фицо сочувствует украинцам и готов им помогать, но не в военном плане. "Я председатель правительства и никогда не позволю, чтобы [из Словакии] посылалось какое-то оружие на Украину", - сказал Фицо. Он говорил ранее, что словацкие власти намерены блокировать возможное членство Украины в НАТО, так как оно, по его мнению, означало бы начало третьей мировой войны.