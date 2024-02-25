Сирийские ПВО сбили над провинцией Хама семь дронов-камикадзе, запущенных боевиками

По данным агентства SANA, БПЛА были запущены из горной местности в провинции Идлиб, которую контролируют бандформирования

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО сирийской армии открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам, предпринявшим атаку на военные и гражданские объекты в провинции Хама. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление представителя Минобороны арабской республики.

"Сирийские ПВО отразили нападение беспилотников-камикадзе, принадлежащих террористическим организациям, и уничтожили семь из них на подлете к мирным районам, находящимся под защитой правительственных сил", - отмечается в тексте.

В нем говорится, что БПЛА были запущены из горной местности в провинции Идлиб, которую контролируют бандформирования.

По информации новостного портала Al Modon, в результате вооруженных вылазок экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признана террористической организацией, запрещена в РФ) на северо-западе Сирии в 2023 году были убиты 25 военнослужащих и 47 мирных граждан, в том числе 6 детей.