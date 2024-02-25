Во Франции заявили, что РФ представляет угрозу для страны и ее союзников по НАТО

Министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню привел в качестве примера ситуацию с якобы совершением Россией кибератак

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Россия якобы представляет угрозу для Франции и ее союзников по Североатлантическому альянсу. С таким утверждением выступил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню в интервью газете Midi Libre.

"Да, а также для всех европейцев, союзников по НАТО. В качестве примера возьмем ситуацию с кибератаками: представьте себе одновременные кибернападения на больницы, мэрии, предприятия, газеты, такие как Midi Libre, с похищением данных. Это реально существующие случаи", - сказал министр, отвечая на вопрос издания, представляет ли Россия угрозу для Франции.

При этом в беседе с газетой он не привел конкретных примеров кибератак на французские учреждения, которые якобы проводила РФ.

Ранее глава ведомства уже выступал с утверждением об агрессивных действиях России в отношении Запада, упомянув об имевшем, по его словам, место около месяца назад случае с "угрозами" французскому летчику, выполнявшему патрулирование над Черным морем. Кроме того, 18 февраля Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил о росте хакерских атак на французские предприятия военно-промышленного комплекса и предположил, что к ним причастна Россия. По его словам, несколько месяцев назад хакеры атаковали крупное оборонное предприятие на территории страны. Он отметил, что атаку удалось отбить, "однако она была, очевидно, российской". Название компании он не уточнил.