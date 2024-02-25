Таджикистан и Узбекистан открыли два гидропоста на трансграничных каналах

Совместный проект двух государств по гидропостам был профинансирован Швейцарским офисом по сотрудничеству

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Узбекистан и Таджикистан открыли два гидропоста на трансграничных каналах для автоматического контроля за расходом воды и совместным управлением водными ресурсами, сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

"Состоялась официальная церемония открытия реабилитированных гидропостов "Патар" и "Сарват", которые обеспечат автоматизированный учет и передачу данных по расходам воды на этих гидропостах в режиме реального времени и более эффективное управление водными ресурсами на трансграничных каналах. Следует отметить, что автоматизация гидропостов "Патар" и "Сарват" внесла весомый вклад в процесс цифровизации водного сектора, который является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Совместный проект двух государств по гидропостам был профинансирован Швейцарским офисом по сотрудничеству. В министерстве отметили, что открытие прошло в ходе совместного заседания по комплексному использованию водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Гулистон. В заседании приняли участие глава Минэнерго Таджикистана Далер Джума, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и главы Швейцарских офисов по сотрудничеству в Таджикистане Саломе Штайб и в Узбекистане Рахенль Бёш.

Между странами Центральной Азии периодически случались разногласия по использованию водных ресурсов. В частности, в 1998 году государства региона подписали соглашение о сбалансированном использовании водного потенциала трансграничных рек, однако впоследствии стороны частично прекратили соблюдение его условий. В 2023 году президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам Центрально-Азиатского региона возобновить соглашение. В 2018 году в ходе визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что выступает за возобновление сотрудничества с Узбекистаном в водно-энергетической сфере и большую интеграцию государств региона в использовании водных ресурсов трансграничных рек.