На Украине сообщили, что консультируются с США и ЕС по открытию воздушного пространства

Вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что сроки открытия "никто называть точно не будет, тут сложные вопросы безопасности"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Украины проводят консультации с регуляторами США и Евросоюза по вопросу открытия воздушного пространства страны, однако сейчас нельзя сказать, когда именно это может произойти. Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Ведем консультации об открытии авиационного пространства с американским и европейским регуляторами по вопросам безопасности. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас: в эти недели мы направим официальные заявления об оценке рисков соответствующим регуляторам", - сказал он на конференции "Украина. 2024 год", которую транслировали на YouTube-канале украинского правительства.

"Сроки [открытия воздушного пространства Украины] никто называть точно не будет, тут сложные вопросы безопасности. Нам важно, чтобы европейский и американский регуляторы по вопросам безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении", - пояснил Кубраков.

24 февраля 2022 года, с началом Россией специальной военной операции, Украина закрыла свое воздушное пространство. 1 декабря прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с представителями дипкорпуса в здании киевского международного аэропорта Борисполь заявил, что вскоре полеты возобновятся. При этом Ермак утверждал, что Украина "теперь способна обеспечить безопасность этого объекта". Однако позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что для Киева открытие этого аэропорта является желанной, но пока отдаленной целью.