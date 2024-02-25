Армия Израиля заявила о завершении начатой 15 февраля операции в больнице в Хан-Юнисе

Как сообщили в ЦАХАЛ, ее проводили таким образом, "чтобы обеспечить минимальное вмешательство в текущую деятельности больницы без причинения вреда пациентам и медицинскому персоналу"

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении на текущей неделе начавшейся 15 февраля "ограниченной операции" против движения ХАМАС в больнице "Насер" в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

"На этой неделе завершилась высокоточная и ограниченная операция против террористической организации ХАМАС в больнице "Насер" [в Хан-Юнисе]. В ходе оперативной деятельности в больнице были обнаружены коробки с запечатанными лекарствами с именами израильских заложников, обнаружено большое количество оружия, задержано около 200 террористов и подозреваемых в террористической деятельности", - говорится в сообщении.

"Операция проводилась таким образом, чтобы обеспечить минимальное вмешательство в текущую деятельности больницы без причинения вреда пациентам и медицинскому персоналу. Кроме того, военнослужащие предоставили альтернативный генератор, который позволил госпиталю продолжать функционировать и лечить пациентов, при этом все жизненно важные системы госпиталя продолжали работать от источников бесперебойного питания на протяжении всей оперативной активности", - добавили в пресс-службе.

"В рамках усилий по защите пациентов был скоординирован, по просьбе персонала больницы и в сотрудничестве с международным сообществом, перевод нескольких тяжелобольных пациентов в другие больницы в этом районе", - продолжили военные. "Перед тем, как солдаты покинули госпиталь, территория была очищена, и в больницу была доставлена дополнительная партия продуктов питания", - резюмировали в пресс-службе, отметив, что "ЦАХАЛ продолжит операции в соответствии с международным правом против террористической организации ХАМАС, которая систематически действует на территории больниц и внутри объектов гражданской инфраструктуры".

Армия проинформировала о начале операции в больнице "Насер" 15 февраля.