ЦАХАЛ задержал 12 подозреваемых в терроризме в ходе рейдов на Западном берегу Иордана

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в общей сложности за время военной операции в Газе на Западном берегу задержали 3,2 тыс. разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 12 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Подразделения ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности по всей территории Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. "Потерь [в ходе ночных рейдов на Западном берегу Иордана] нет", - добавили в пресс-службе.

В общей сложности за время военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны 3,2 тыс. разыскиваемых лиц, указали в пресс-службе. 1 350 из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, добавили в израильской армии.