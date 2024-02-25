Армия Израиля сообщила о гибели еще двух военнослужащих в секторе Газа

Общие потери ЦАХАЛ с момента обострения конфликта достигли 579 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля потеряла еще двух военнослужащих в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в соответствующих сообщениях армейской пресс-службы.

Таким образом, общие потери израильской армии с момента обострения конфликта 7 октября 2023 года достигли 579 человек. За время проведения наземной операции в секторе Газа, которая началась в ноябре прошлого года, погибли 240 израильских военнослужащих, следует из сводок пресс-службы.

Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.