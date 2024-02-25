СМИ: Бербок пообещала Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды

По данным агентства DPA, общий объем средств, выделенных на гуманитарные нужды за последние 2 года, составит таким образом €1 млн

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин выделит Киеву еще €100 млн в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщило агентство DPA, чей корреспондент сопровождает министра в поездке по Украине.

Общий объем средств, выделенных на гуманитарные нужды за последние 2 года, составит таким образом €1 млн.

Накануне Бербок посетила Одессу, в воскресенье - Николаев. О поездке заранее не сообщалось.

Общий объем оказанной и запланированной помощи со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - составил за последние 2 года €32 млрд.