Отряды "Хезболлах" обстреляли две армейские казармы на севере Израиля

По данным телеканала Al Mayadeen, шиитские бойцы применили ракеты Falaq-1 класса "земля - земля" для поражения военных объектов

БЕЙРУТ, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" нанесло удары по казармам израильских войск, расположенных в поселении Рамим в Верхней Галилее и в районе Зыбдин на высотах Шебаа. Об этом говорится в переданном телеканалом Al Mayadeen заявлении формирования.

В нем сообщается, что шиитские бойцы применили ракеты Falaq-1 класса "земля - земля" для поражения военных объектов на севере Израиля. Как утверждается, "в результате прямого попадания в рядах противника есть убитые и раненые".

Ранее были использованы противотанковые управляемые снаряды в ходе операций против механизированных патрулей в поселениях Карьят-Шмона и Маргалиот. Подробностей о последствиях этих вылазок не приводится.

По сведениям новостного портала Janoubia, израильские ВВС провели в ответ рейды на окрестности населенных пунктов Аит-эш-Шааб, Кфар-Хамам, Кфар-Шуба, Маркаба, Раб-Талятин и Рашая-эль-Фуххар, где находятся форпосты "Хезболлах".

24 февраля израильские самолеты совершили свыше 20 налетов на ливанскую территорию. В результате было разрушено более 40 домов и построек, которые служили огневыми точками и укрытиями бойцов шиитских формирований.

С начала военной эскалации 8 октября 2023 года жертвами израильских нападений на юге Ливана стали 59 мирных жителей, формирования "Хезболлах потеряли свыше 200 бойцов.