Эксперт заявил об отсутствии у ВСУ носителей и инфраструктуры для ракет Taurus

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко добавил, что техническая возможность запускать такие ракеты есть со шведских истребителей Gripen

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ни самолетами, адоптированными для пусков немецких ракет класса "воздух - поверхность" Taurus, ни наземной инфраструктурой для обслуживания подобного оружия. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Их [Taurus] нужно с чего-то пускать. Их, к сожалению, невозможно быстро унифицировать с теми пусковыми установками, которые есть у Украины", - сказал Тимочко в эфире телеканала "Рада".

Он добавил, что техническая возможность запускать такие ракеты есть со шведских истребителей Gripen. При этом, признал Тимочко, даже если будет принято решение о передаче этих самолетов Украине, необходимо подготовить летные экипажи и наземные службы, что потребует времени и согласований.

Украина неоднократно просила Германию передать ей ракеты Taurus. 22 февраля Бундестаг (парламент ФРГ) поддержал резолюцию, которая содержит призыв передать Киеву дальнобойное оружие. Крылатые ракеты Taurus в тексте прямо не упоминаются. По мнению экспертов, это уловка, которая оставляет для канцлера ФРГ Олафа Шольца определенное пространство для действий в вопросе поставок вооружений Украине. Некоторые наблюдатели считают, что резолюция может предполагать РСЗО MARS II.

В октябре прошлого года Шольц принял решение пока не передавать Киеву Taurus. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, но имеют большую дальность - 500 км.