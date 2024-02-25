Во Франции считают, что должны оставаться суверенными в вопросах обороны

Глава Минобороны республики Себастьен Лекорню выразил сожаление в связи с тем, что за последние 20 лет "сокращение финансирования вооруженных сил привело к потере промышленного потенциала"

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Франция должна сохранять свой суверенитет в вопросах обороны. Такое мнение в интервью газете Midi Libre выразил министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

"Шаг в правильном направлении <...> - стратегии Евросоюза, направленные на поддержку преобразования нашей оборонной промышленности и на то, чтобы сделать нас сильнее в будущем, когда соперничество между Китаем, Россией, США и Индией будет значительно более высоким, - сказал Лекорню. - Но в этой сфере мы всегда должны оставаться суверенными".

Что касается помощи Украине, то глава французского военного ведомства, считает, что ЕС должен быть более самостоятельным в этом вопросе, не слишком полагаясь на Соединенные Штаты. "США - это страна-союзник, от которой некоторые государства Европы ожидают слишком многого. Одной из сильных сторон генерала Шарля де Голля было понимание того, что в ряде аспектов необходимо быть более автономными. Европейцы должны взять на себя ответственность и, возможно, пойти на больший риск, чтобы помочь Киеву", - полагает Лекорню.

При этом он выразил сожаление в связи с тем, что за последние 20 лет "сокращение финансирования вооруженных сил привело к потере промышленного потенциала, восстановление которого требует большого количества времени".

Комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о тяжелой ситуации, в которой находится украинская армия, министр указал, что "происходящее осложняется тем, что линия фронта со временем застыла", а "контрнаступление Киева прошло не так, как ожидали на Украине". При этом Лекорню не стал давать однозначных прогнозов относительно развития ситуации. "Никто сегодня не знает, как все может обернуться. Украина может выстоять, если ее поддерживать", - полагает глава ведомства.

17 января о необходимости укрепления суверенитета Европы и ее нежелании зависеть от США заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.