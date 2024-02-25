Ермак допустил приглашение РФ в будущем на конференцию по Украине в Швейцарии

Глава офиса президента страны отметил, что на конференции будет обсуждаться некий план урегулирования, основанный на украинской "формуле мира"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил приглашение российской стороны на вторую конференцию по урегулированию на Украине, которая состоится в Швейцарии.

Ермак на конференции "Украина. 2024 год", транслировавшейся в YouTube, отметил, что пока готовится первая конференция, которая состоится в "ближайшее время". Точной даты он не назвал. По его словам, на конференции будет обсуждаться некий план урегулирования, основанный на украинской "формуле мира". Работа над ним продолжится и после окончания конференции на протяжении "соответствующего времени", после чего состоится второй саммит.

"На втором саммите мы предвидим, когда такой план (урегулирования на основании так называемой украинской формулы мира - прим. ТАСС) будет подготовлен, вместе - и это очень принципиально - без каких-либо посредников, без [работы] под столом, открыто, с участием всех тех стран, которые с нами пройдут этот путь, на этом втором саммите может быть такая ситуация, что мы вместе пригласим представителей Российской Федерации, где им будет представлен этот план", - сказал он. Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с Россией.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь глава МИД Иньяцио Кассис отметил в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.

Зеленский, выступая в ноябре 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий, Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжит специальную военную операцию.